Jandarma paylaştı! ATAK helikopterden Van Gölü manzarası
ATAK helikopterinin görev uçuşu sırasında kuyruk kısmına takılan kameradan Van ili böyle görüntülendi.
Jandarma Genel Komutanlığı, Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştiren Atak helikopterinin kuyruk bölümüne takılan kameraya yansıyan görüntüleri paylaştı.
Atak helikopteri, kuyruk bölümüne takılan kamera ile Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında renkli görüntüler ortaya çıkarken, görüntüler Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı