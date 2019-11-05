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Dağ yolunda heyelan saniye saniye kamerada! TIR sürücüsü son anda kurtuldu

Çin’de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, Çin’in Siçuan eyaletinde bulunan Yibin şehrinde meydana geldi. Çin medyasında yer alan habere göre, TIR sürücüsünün istikametindeki dağ yolunda, toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen heyelanda sürücü son anda manevra yaparak TIR’ın toprak altında kalmasını engelledi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı ise trafik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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