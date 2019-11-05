Ali Koç da 5 ay önce 'kurgu var' demiş

Fenerbahçe Kulübü, son haftalarda yaşanan hakem hataları ve TV'de yorumculuk yapan eski hakemlerin iddiaları üzerine harekete geçerek dün resmi sitesinden bir açıklama yapmıştı. Fenerbahçe Kulübü, savcıları ve TFF'yi göreve davet etmişti.

''Savcıları ve TFF'yi göreve davet ediyoruz''

Fenerbahçe Kulübünün sağduyulu adımlar atmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Ancak her zaman ifade ettiğimiz gibi Türk futbolunun tepeden tırnağa bir temizliğe ihtiyacı olduğu da artık çok açıktır. Bu noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; insani hata olarak yorumlanması zor bu kararlar ve devam etmesi halinde Türk futbolunu çok ciddi bir kaosa sürükleyebilecek ilgili söylemler hakkında, Türk futbolunu yöneten TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ile Türk sporunun aydınlık yarınları için çok önemli bir yer teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli savcılarını göreve davet ediyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın artık özlenen adil, imtiyazsız düzene kavuşmasının bir hak olduğunu bir kez daha belirterek bir an önce bu konular hakkında incelemeler başlatılmasını talep ediyoruz."

5 ay önce 'kurgu var' demişti

Fenerbahçe'nin bu sert açıklaması, Ali Koç'un 5 ay önceki sözlerini akıllara getirdi. Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu ilan ettiği Medipol Başakşehir maçından 2 gün sonra Kulüpler Birliği'nin iftarına katılan Ali Koç, "Ne yazık ki kurgulanmış bir düzen var" demişti.