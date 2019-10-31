Obez kedi spor yapmaktan kaçmak için bulduğu yolla viral oldu

ABD’nin Washington eyaletindeki bir klinikte tedavi gören Cinderblock isimli obez kedinin sağlıklı bir kiloya inebilmesi için veteriner gözetiminde yaptığı günlük egzersizlerin görüntüleri milyonlarca kez izlendi. "Beni buradan kurtarın" dercesine bakıp miyavlayan British Shorthair cinsi kedinin kilo vermek için en ufak bir çaba sarf etmekten kaçındığı görülüyor.

Egzersiz alanının bulunduğu klinikteki veterinerlerden Brita Kiffney'in açıklamalarına göre, demans hastası olan babasının sağlık sorunlarıyla ilgilendiğinden ötürü 8 yaşındaki kediye daha fazla bakamayacağını söyleyen sahibi, uyutulması için Cinderblock’u Kanada sınırının yakınlarındaki Bellingham şehrinde yer alan Northshore Hayvan Hastanesi’ne getirmiş.

Kiffney, "Onu uyutamazdım, sahibinden kedisini bana vermesini istedim. O da bunu kabul ederek bana minnettar olduğunu söyledi. Kedisini de Cinder’ın uyutulmasını istemiyordu, ancak babasıyla uğraşmakla fazlasıyla meşguldü" diyor.Veteriner, Cinderblock’un ileri derecede obez olmasının sebebinin, babanın onu aşırı beslemesi olduğunu ekliyor.

Kiffney ve kliniğin diğer veterinerleri, 11 kilo ağırlığındaki Cinderblock’un zayıflamasına yardımcı olmak için pek çok yola başvurduklarını söylüyor. Hatta su içinde egzersiz yapması için ona özel olarak bir koşu bandı da hazırlamışlar. Ancak anlattıklarına göre kedi, her seferinde egzersizlerden ‘minimum eforla’ sıyrılmanın bir yolunu bulunuyor.

Kedinin, koşu bandındayken patilerinden sadece birisini kayan şerit üstünde tutarak minimum düzeyde hareket ettiğini gösteren video da sosyal medyada klinik çalışanları tarafından paylaşıldı. Görüntü sosyal medyada milyonlarca defa izlendi.