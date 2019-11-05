MEDYA

Aşk Ağlatır 10. bölüm fragmanı

Aşk Ağlatır dizisi 10. yeni bölümüyle 10 Kasım 2019 Pazar akşamı Show TV'de olacak. Aşk Ağlatır'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Aşk Ağlatır 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde neler olacak? Aşk Ağlatır 10 Kasım 2019 Pazar akşamı Show TV'de...

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun 'Love That Makes You Cry' dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

Dizide, taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beştepe'den ABD'nin raporuna sert tepki
Norm Ender'in Mekanın Sahibi şarkısı Spotify'dan kaldırıldı
Himalaya'ya YPG paçavrası dikecekti! Düşüp öldü
Fenerbahçe: "Savcıları göreve davet ediyoruz"
İbrahim Kalın'dan Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama
Kabine toplantısı sonrası Bülent Arınç açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Tatlı Yalanım 21. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 530. bölüm 2. fragmanı
2020 yılı kırmızı ışık ihlali, alkol, cep telefonu ve hız cezaları
Mucize Doktor 9. bölüm 2. fragmanı
Benim Adım Melek 7. bölüm 2. fragmanı
Balık alırken dikkat! Akla hayale gelmeyecek hile solungaçlarını kırmızıya boyuyorlar
Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı
10 Kasım şiirleri kısa en güzel 3 kıtalık 10 Kasım şiirleri