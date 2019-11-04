Ekrem İmamoğlu'dan Süleyman Soylu'ya yanıtı

Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’daki Fethi Paşa Korusu’nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu kendisinin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ndeki konuşmasına isim vermeden atıfta bulunan ve kendisi için ahmak ifadesini kullanan Bakan Soylu'ya ''ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Yine ben onu devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum ama yeter! Bıktım artık! Allah’a havale ediyorum'' yanıtını verdi. İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye

“Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Seçim sürecinde de seviyesine inmeyeceğimi defalarca dile getirmiştim. Bu seviye noktasından söyledikleri ve yaptıkları da zaten belli. O tarafına çok girmek istemiyorum. Ve bu seviye noktasında söyledikleri, yaptıkları da zaten belli.

31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır

O tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle kurmak isterim. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın. Ama çok tabi benim inmeyeceğim seviyede.

Onu devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum ama yeter bıktım artık

Yine ben onu devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum ama yeter! Bıktım artık! Artık davet ede ede o da bir karşılık bulmadı. Birincisi; ben, Strasburg’da Türkiye’yi nasıl anlattığımı çok iyi biliyorum. Tamamı YouTube’da var. Bir-iki kelimeyi bilgi edinip, bunu söylemek…Sadece işte böyle araştırmadan, lafını bilmeden, bugün söylediğini yarın unutan kişiler ancak bunu yapabilir. 6-7 sene önce birini övüp, ona karşı tehdit savuranlar ancak böyle hatalar yapabilir. Ben, o seviyeyi bilmiyorum.