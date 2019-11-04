DÜNYA

İsrail gözaltına aldığı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi serbest bırakıldı

İsrail dün sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi 6 saatlik sorgunun ardından serbest bıraktı.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi'yi Kudüs'teki El Maskobia Karakolunda yaklaşık 6 saat sorguya çektikten sonra serbest bıraktığını ifade etti. Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi'nin Avukatı Ahmed Safiya, İsrail polisi ve istihbaratının el-Hedmi'yi Kudüs'teki El Savana Mahallesi'nde bulunan evinde dün sabah saat 6'da düzenlediği baskınla gözaltına aldığını açıkladı. Safiya, İsrail işgal makamlarının bakanı kefaletle serbest bıraktığını ve kentte herhangi bir siyasi faaliyette bulunmaması için kısıtlamalar koymaya çalıştığını belirtti.

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