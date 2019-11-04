GÜNCEL

Pazarcıların zehirli ıspanak tepkisi şok etti! Bakın ne yaptılar

İSTANBUL’un çeşitli noktalarında ıspanağın içerisinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberlere bugün halk pazarında ıspanak satan esnaf, çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi.

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yaşayan 44 kişi önceki gün çeşitli yerlerden aldıkları ıspanakları tükettikten sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurdu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise yaşanılanların ardından bugün bir açıklama yaptı.

Açıklamada faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alındığı belirtildi. Açıklamada alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edildiği bildirildi. Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu belirtildi.

Çiğ ıspanak tüketerek tepki gösterdiler

Öte yandan yaşanılanların ardından bugün İstanbul’da halk pazarında ıspanak satan pazarcılar ıspanağın sağlıklı olduğunu çiğ ıspanak yiyerek gösterdi. Ayrıca vatandaşlardan kimisi çıkan haberlere inanmayıp ıspanak tüketmeye devam edeceğini söylerken kimisi ise yemekten korktuğunu söyledi.

Ispanak zehirlenmesi ile ilgili çıkan haberlere tepki gösteren pazarcı Kasım Ünal, “Ispanak derin dondurucuya konulduğunda bozulmaz. Çürük ıspanaktan yapmış olabilir. Çürük ıspanağı atıp zarar etmek yerine yemek yapmıştır. Ben kendimi bildim bileli ıspanak yiyorum. Ispanaktan kesinlikle zarar gelmez” dedi.


Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yıktırılan yurt binasıyla ilgili raporda ürkütücü tespitler! Bina kaçak çıktı
İBB açıkladı! Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı
Halk Otobüsleri başkanı neler diyor böyle! Durağa dalan şoför haklıymış
İsrail basını Rusya'nın S-300 ve S-400'leri kapattığını iddia etti
Pazarcıların zehirli ıspanak tepkisi şok etti! Bakın ne yaptılar
Ekrem İmamoğlu vatandaşı tartaklayan korumları hakkında konuştu!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fuhuş parolası çözüldü: “Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti
Okullar 15 tatil ne zaman başlıyor hangi ayda kaç gün tatil?
Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiyeyi şikayet edip,HDP'yi savundu
Ekrem İmamoğlu'na 'Ahmak' diyen Soylu: Bu millet sana bedelini ödetecek
TÜYAP Kitap Fuarı kaç gün sürecek TÜYAP açık açılış/kapanış saatleri
Bakıcı bir kadının yaşlı adama şiddeti kamerada
TÜYAP kitap fuarına nasıl gidilir metrobüsle kaç dakika?