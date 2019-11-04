POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiyeyi şikayet edip,HDP'yi savundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'nda görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını savundu Türkiye'yi ise Avrupa'ya şikayet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını savundu, İmamoğlu Türkiye'yi ise Avrupa'ya şikayet etti.

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