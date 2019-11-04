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Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı

Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra adı Serenay Sarıkaya ile anılan Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün katıldığı fuarda ilk kez özel yaşantısı hakkında konuşarak Sarıkaya ile birlikte olmadığını söyledi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir buçuk yıldır aşk yaşadığı Defne Samyeli ile yollarını ayırdı. Çiftin ilişkisini bitiren kişinin ise Serenay Sarıkaya olduğu iddia edildi. Sarıkaya, hakkındaki aşk iddialarına sessiz kalırken Yılmaz ise haberleri yalanladı.

SERENAY İLE AŞK YAŞAMADIĞINI SÖYLEDİ

Hafta sonu bir kitap fuarına katılan Cem Yılmaz, muhabirlerin Serenay Sarıkaya hakkındaki soruları için "Böyle şeylerle ilgili konuşmam ben." dedi. Muhabirlerin ısrarı ve "Gerçekliği var mıdır?" demesi üzerine ilk kez özel hayatı hakkında konuşan Yılmaz "Hayır gerçekliği yoktur." diyerek tüm aşk iddialarını yalanladı.

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ı ayırdığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde iki kere görüntülenmiş ve aşk iddialarına cevapsız kalmıştı. Günler sonra harekete geçen Sarıkaya, aşk iddiasını ortaya atan Söylemezsem Olmaz programını sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'ye dava açtı.

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