GÜNCEL

İstanbul’da dehşet saçan gaspçılar kameralara böyle yansıdı

İstanbul’da 4 gaspçının sokak ortasında kimseye aldırmadan yaptığı gasp, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 12 Eylül tarihinde akşam saat 23.45 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde meydana geldi. Gece evinin önündeki merdivende oturan S. E., caddede yanına yaklaşan M. K. (28), A. E. A. M. A.(28), M. A. A. A.(21) ve henüz kimliği tespit edilemeyen 4 gaspçı tarafından dövülerek gasp edildi. İddiaya göre binanın önündeki merdivenden kaldırdıkları şahsı dövmeye başlayan gaspçılar, ellerinden ve ayaklarından çekerek yere yatırdıkları S. E.’den para istedi. Çekerek yere düşürülen S. E., M. K., A. E. A. M. A. ve M. A. A. A. ve kimliği belirsiz 1 kişi tarafından dövülerek üzerindeki 900 lira parası ve cep telefonu gasp edildi. 4 gaspçı olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirirken, durumu polise bildiren S. A., aldığı darbe nedeniyle hastaneye başvurdu.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbarın ardından çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkalleri tespit edilen 4 gaspçıdan 3’ünü olaydan yaklaşık 2 ay sonra 23 Ekim tarihinde yakalayarak gözaltına aldı. Kimlikleri tespit edilen ve yakalanarak gözaltına alınan M. K., A. E. A. M. A., ve M. A. A. A., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, 4 gaspçı tarafından gerçekleştirilen olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Avcılar’da yine bir kadın cinayeti! Bıçaklanarak vahşice öldürüldü
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç’a: 15 Temmuz gecesi nerdeydin?
Ispanak zehirlenmesi Tekirdağ'a sıçradı! Zehirlenme belirtileri ve adam otu iddiası
Bülent Arınç'tan Kozmik Oda açıklaması Gül ve Davutoğlu itirafı olay
Türkiye'nin ilk milli deniz seyir füzesi AtmacaT CG Kınalıada gemisinden fırlatıldı!
Microsoft kanıtladı! 3 günlük hafta sonu izni verimliliği yüzde 40 artırıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Hindistan’da hava kirliliği kritik noktada
Güzel avrat otu ıspanak zehirlenmesi nedeni oldu avrat otu nedir?
Bülent Arınç'tan Kozmik Oda açıklaması
İstanbul Avcılar’da kadın cinayeti
Adamotu bitkisi nedir ıspanağa benziyor kökü zehirli!
Motosikletli gençlerin ölümden döndüğü anlar
Adam otu ve avrat otu nedir ıspanağa benziyor mu?