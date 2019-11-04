POLİTİKA

Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz 'a uzaklaştırma

Mardin Valiliği'nce, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınan Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, belediyeden ayrıldı. Polisler ise çevresinde güvenlik önlemi aldıkları belediyede inceleme yaptı.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma" suçundan yargılamasının, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma” suçu ve yine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/8289 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma” suçundan soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ‘’İlimiz Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 3 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri kapsamında Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir’’ denildi.

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