SPOR

Ersun Yanal: “Ligi bitirdiğimizde, herkesi arkamızda göreceğimizi düşünüyorum”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, “Ligi bitirdiğimizde, arkamıza baktığımızda, herkesi arkamızda göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

Basın toplantısında konuşan Yanal, taraftarlara seslenerek ligi bitirdiklerinde herkesi arkalarında bulacaklarını söyledi. Yanal, “Deplasmanda istatistikler, rakamlar birçok şey lehimize olsa da skoru alamadık. Her ne olursa olsun Fenerbahçe sezon sonunda arkamıza baktığımızda herkesi arkamıza alacağız. Taraftarımız bundan emin olsun. Ligi bitirdiğimizde arkamıza baktığımızda herkesi arkamızda bulacağız” dedi.

‘Hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusuna ise Yanal, “Bugün güzel bir maçı hakemleri konuşmak benim işim değil, bu konuya girmek istemiyorum. Ben takımımın oyunundan sonucundan, performansından sorumluyum. Bu günkü maçta takımımın performansını golle tamamlaması, sonuca alması gerekiyordu. Ligi bitirdiğimizde, arkamıza baktığımızda herkesi arkamızda göreceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı Nilüfer Elik Yılmaz görevden uzaklaştırıldı
Emre Belözoğlu küfür etti mi? Güntekin Onay açıkladı
Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün videosu: Öldürün beni
Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Rusya'dan "Suriye'de ABD konvoyuna SMO saldırdı" iddiası
Rıdvan Dilmen: Mesut Özil şu anki haliyle Fenerbahçe'ye gelmesin
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rıdvan Dilmen: Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelmesin
Savaşçı 81. bölüm fragmanı
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Şoför 3 kişiyi bıçakladı denize atlayıp kaçtı
Kimse Bilmez 21. bölüm fragmanı
Şampiyon 8. bölüm fragmanı
Athena Gökhan'a yobaz diyen Ahmet Hakan'a kendisinden olay yanıt!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 9. bölüm fragmanı
İzleyiciler isyan etti Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruyla elendi