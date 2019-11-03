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İstanbul Beşiktaş’taki otobüs kazasının detayları ortaya çıktı

İSTANBUL Beşiktaş’ta güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen özel halk otobüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak durağa daldığı kazada 13 kişi yaralandı. Kaza sonrasında kaçmak isteyen şoför, kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi bıçakla yaralayıp denize atladı. Denizden çıkartılan şoför gözaltına alınırken, ekiplerin çalışmalarında yolda 21 metre fren izi tespit edildi.

İSTANBUL Beşiktaş’ta meydana gelen kazada; emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 yıllık özel halk otobüsü şoförü olduğu öğrenilen Necdet K. (33), Kağıthane-Kabataş seferi yapan 34 AJ 7572 otobüsüyle, boş bir şekilde güzergahı dışında Çırağan Caddesinden Ortaköy istikametine doğru ilerlemeye başlarken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağına daldı.

Kazada, durakta bulunan Melisa Erden, Sevda Kalyoncu, Beril Altıntaş, Mehmet Fodul, Ali Kaplan, Özkan İnce, Emrah Hatar, Ayhan Berberoğlu, Sariye Bursake, Feride Dehlav, Ayşe Feride Billur ve Afrasyabian Navid isimli vatandaşlar yaralandı.

Kaçmak isteyen şoför bir kişiyi bıçakla yaralayıp denize atladı

Kaza sonrası şoför Necdet K. kaçmak istediği sırada vatandaşlar tarafından durdurulmak istendi. Şoför Necdet K. bu sırada elindeki bıçakla kendisini durdurmak isteyen kimliği öğrenilemeyen bir kişiyi de kolundan yaralayarak kaçıp denize atladı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Denizden çıkartılan şoför gözaltına alındı

Kaza sonrası bir kişiyi kolundan bıçakla yaralayıp denize atlayan Şoför Necdet K., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda denize simit atılarak çıkartıldı. Gözaltına alınan Necdet K., polis merkezine götürüldü.

Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda sürücünün alkollü olmadığının tespit edildiği öğrenildi. Kaza sonrası şoför Necdet K.’nın babası olay yerine geldi. Polis ekipleriyle konuşan baba, daha sonra ise oğlunun yanına götürüldü.

Yapılan çalışmalar neticesinde otobüsün yolda 21 metre fren izi bıraktığı tespit edildi. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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