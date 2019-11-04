Rıdvan Dilmen: Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelmesin

Deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen ve liderlik fırsatını geri tepen Fenerbahçe'de uzun süredir Mesut Özil transferi için heyecan yaşanırken, Rıdvan Dilmen NTV ekranlarında yıldız oyuncunun transferinin mümkün olmadığını söyledi.

''Mesut'u çok severim şu an gelmesin zaten''

Mesut Özil'in maliyeti yüksek bir oyuncu olduğunu vurgulayan Dilmen, "Fenerbahçe Mesut Özil'e 12 milyon pound verecek takım mı, onu geçelim. 2 sene sonra belki konuşuruz. Mesut'u çok severim şu anki haliyle gelmesin zaten.'' ifadelerini kullandı.

''İstanbul'da ev aldı biraz da ondan alevlendi''

Mesut için ''Gurur duyduğumuz kardeşimiz.'' diyen Dilmen, ''İstanbul'da ev aldı biraz da ondan alevlendi. Vatanını seviyor, arada memleketine geliyor. Vatansever bir kardeşimiz" ifadelerini kullandı.

10 milyon dolara ev almıştı

Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Çamlıca'da 10 milyon dolara villa almış ve bu hareketin transferin habercisi olduğu konuşulmuştu.