İsviçre'deki CHP etkinliğine PKK baskını

İsviçre'nin Grenchen şehrinde, CHP İsviçre teşkilatı tarafından düzenlenen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Erkoç, CHP PM Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve CHP PM Üyesi Emre Çam'ın katılacağı toplantı salonunu, ellerinde YPG paçavraları ve Öcalan posterleri olan PKK/YPG yandaşları bastı.

CHP yönetimi, salona gelmek için hazırlık yapan Özkoç ile Kaftancıoğlu'nun salona girişini durdurdu.

Özkoç ve Kaftancıoğlu'nun, otel lobisinde bekletildiği bildirildi.

Daha sonrasında alınan güvenlik önlemlerinin ardından Kaftancıoğlu ve Erkoç'un salona geleceği öğrenildi.