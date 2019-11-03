Sevimli makak maymunu yavrularının isimleri belirlendi

Dünya’nın dördüncü, Avrupa'nın 3’üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin yeni iki üyesi, yeni yaşam alanında, yeni isimleriyle yepyeni bir hayata 'merhaba' dedi. Sevimli 2 makak maymunu yavrusunun ismini belirlemek amacıyla 2 ay önce hayvanat bahçesi içerisinde bulunan çeşitli noktalara isim defterleri yerleştirildi. İsim defterine yazılan 200’e yakın isim arasından yoğunlaşan 'Zeytin', 'Fıstık', 'Biber' isimlerini ikiye düşürmek için bir kez daha halka soruldu. Mini anket sonucunda dişi makak maymunu yavrusuna 'Fıstık', erkek makak maymunu yavrusuna ise 'Zeytin' ismi konuldu.

Fatma Şahin herkesi hayvanat bahçesini görmeye davet etti

Hayvanat bahçesinde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin doğurganlık oranı bakımından dikkat çektiğini belirterek, 2019 yılında 4,5 milyon kişinin hayvanat bahçesini ziyaret ettiğini söyledi.

Şahin, şöyle konuştu:

"Doğa, bize emanet, canlılar bize emanet, bu emanete sahip çıkmak için hayvanat bahçesinde durmadan çalışıyoruz. Habur Sınır Kapısı'nda yakalanan maymunlarımızın her türlü tedavisi yapıldı. ‘Maymunların isimleri ne olsun?’ diye bir anket düzenledik, halkımıza sorduk. Dünya’nın lezzet başkenti olmamız hasebiyle 200’e yakın isim içerisinde hep yiyecek isimleri öne çıktı. Ankette ‘fıstık’, ‘biber’ ve ‘zeytin’ en çok tercih edilen isim oldu. Dişi makak maymunu yavrusunun ismini ‘Fıstık’, erkeğin ismini ise ‘Zeytin’ koyduk. Herkesi hayvanat bahçesini görmeye davet ediyorum, uzaklarda aramasınlar Dünya’nın, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en güzel hayvanat bahçesi Gaziantep’te. ‘Şimdi Gaziantep’e Gitme Zamanı’, ‘Uzaklarda Arama’, ‘4 Mevsim Gaziantep’ diyoruz."

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Habur Sınır Kapısı'nda yakalanarak el konulan 2 maymun türünün inceleme sonucunda 'makak' olduğunun belirlendiğini aktardı.

Biri dişi, biri erkek olan yavruların yaklaşık 1,5-2 aylık olduklarını anlatan Özsöyler, "Bize getirildikten sonra kan tahlillerini yaptık, akciğer filmlerini çektik. Tüm kontrollerini yaptık. Hayvanlar gümrükten geçerken yolda biraz hırpalandıkları için yoğun bakım ünitesine aldık. Burada gerekli bakımlarını yaptık. İki gün yoğun bakımda kaldılar, genel durumlarını düzelttik. Belli oranda anne sütü emmediklerinden protein yüklü sütle besledik. Sütten kesildiler, meyve, sebze ve bisküvi yemeye başladılar" dedi.

Konuşmaların ardından başkan Şahin’le Gaziantep Valisi Davut Gül, yavru maymunlara sebze ve meyve verdi, onlarla yakından ilgilendi.

Habur Sınır Kapısı’nda L.E. yönetimindeki otomobilde bulunan 2 makak maymunu yavrusu, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilmiş, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi, koruma altına alınmıştı.

Can 4 yaşına girdi

Öte yandan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin maskotu olan şempanze Can, 4 yaşına girdi. Düzenlenen doğum günü programında başkan Şahin, Can’a kendi elleriyle pasta yedirdi.