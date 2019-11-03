MAGAZİN

Hadise'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mülteci övgüsü

Avrupa'nın Türkiye'yi takdir etmesi gerektiğini söyleyen Hadise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çocuklarına sahip çıktığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun ev sahipliğinde, 63'üncü Türkiye Milli Pediatri Kongresi düzenlendi. Mülteci çocuklar konusunun konuşulduğu kongrenin gala gecesinde Hadise sahneye çıktı. Güzel şarkıcı Kerem Hasanoğlu ile konser öncesi verdiği röportajda takdir toplayan açıklamalarda bulundu.

63'üncüsü düzenlenen Türkiye Milli Pediatri Kongresi, IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Kongrede, mülteci çocuklar konusu konuşuldu. Kongrede konuşan Kerem Hasanoğlu, dünyanın hiçbir ülkesinin, mülteciler konusunda Türkiye kadar duyarlı olmadığını ve bu kadar çok çocuğa bakamayacağını söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)
Teröristlerin hain planı deşifre oldu Güvenlik güçleri alarma geçti
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Şoför 3 kişiyi bıçakladı denize atlayıp kaçtı
'Boğaz yetkileri elinden alınacak mı? Ekrem İmamoğlu'ndan tartışmalara nokta
Ankara Mamak'ta Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde korkutan yangın!
Enes Ünal siftah yaptı Valladolid üçledi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da HDP kongresinde PKK'ya saygı duruşu
Saadet Partisi'nde kongre heyecanı
e okul vbs öğrenci giriş nasıl olur sınav sonucu sorgulama ekranı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Katar'da önemli açıklamalar
AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın utanmazlığına bakın
8 Kasım kandil mi 2019 ne kandili var Diyanet dini günler takvimi
Kız bebeği gömmek isteyen dede suçüstü yakalandı
AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın utanmazlığına bakın