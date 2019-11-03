Hadise'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mülteci övgüsü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun ev sahipliğinde, 63'üncü Türkiye Milli Pediatri Kongresi düzenlendi. Mülteci çocuklar konusunun konuşulduğu kongrenin gala gecesinde Hadise sahneye çıktı. Güzel şarkıcı Kerem Hasanoğlu ile konser öncesi verdiği röportajda takdir toplayan açıklamalarda bulundu.

63'üncüsü düzenlenen Türkiye Milli Pediatri Kongresi, IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Kongrede, mülteci çocuklar konusu konuşuldu. Kongrede konuşan Kerem Hasanoğlu, dünyanın hiçbir ülkesinin, mülteciler konusunda Türkiye kadar duyarlı olmadığını ve bu kadar çok çocuğa bakamayacağını söyledi.