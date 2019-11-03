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Canlı yayında YPG terör örgütü demedin polemiği

CNN Türk canlı yayınında AK Partili Resul Tosun ile CHP'li Muharrem Erkek arasındaki YPG tartışması, klasik bir "eski defterleri karıştırma" çıkmazına dönüştü.

CNN Türk'te Semiha Şahin'ın sunduğu programda AK Parti eski milletvekili Resul Tosun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil, partideki bazı isimlerin bir dönem, bir kısmının ise halen YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini söyledi.

Programın konuklarından CHP milletvekili Muharrem Erkek ise AK Parti'nin de YPG'nin lideri Salih Müslim'le görüştüğünü, parti içindeki bazı vekillerin YPG'lilerin cenazelerine gittiğini ve hatta bazı partililerin PKK'yı dolaylı da olsa desteklediğini söyledi.

Resul Tosun da CHP'nin, PKK'nın siyasi uzantı haline gelen HDP ile ittifak halinde olduklarını savundu. Muharrem Erkek bunun üzerine AK Partili vekile "Yıllarca FETÖ ile el ele yürüdünüz, çözüm sürecinde devleti PKK ile aynı masaya oturttunuz, DEAŞ'ı desteklediniz" ithamlarında bulununca, canlı yayınlardaki her siyasi tartışmada olduğu gibi klasik bir 'çözümsüzlük' yaşandı.

Programın devamında da moderatör Semiha Şahin, ana konudan kopan konukları uyarmak zorunda kaldı.

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