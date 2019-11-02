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Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen Okan adlı yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu. "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" sorusuna "Havasını söndürüyor" cevabını veren yarışmacı yarışmadan elenmekle kalması sosyal medyada gündem oldu.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada ilk soruda elenen Okan Tokmak, futbol sorusuna verdiği cevap ile gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Okan Tokmak adlı yarışmacıya sorulan ilk soruda, "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" oldu. Okan Bey soruya verdiği "Havasını söndürüyor"cevabı ile yarışmadan elendi. Sorunun doğru cevabı "Peşinden koşuyor" olacaktı.

Ses sanatçılığı yapan Okan Tokmak, ilk soruda elenmesi ve verdiği cevap ile sosyal medyanın diline düştü. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Okan Tokmak'a "Doğru cevabı nasıl bilemedin" tepkisi gösterdi.

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