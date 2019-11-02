Recep İvedik 6 fragmanı

Gişe rekorları kıran Recep İvedik serisinin son halkası önümüzdeki günlerde vizyondaki yerini almaya hazırlanıyor. Şahan Gökbakar’ın başrolünü üstlendiği Recep İvedik 6 için sosyal medyada kampanya başladı. Filme gitmeme tavsiyesinde bulunan kampanyaya karşı Gökbakar, “Leş kargaları saldırmaya başladı” dedi.

Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak' vizyona girmeden günler önce sosyal medyaki #cemyılmazfilminegitmiyoruz kampanyasının aynısı, Şahan Gökbakar için de yapıldı.

8 Kasım’da vizyona girecek Recep İvedik 6’nın fragmanı, YouTube’da 19,5 milyonla izlenme rekoru kırarken, #recepivedik6gitmeyeceğim etiketi Twitter’da TT oldu.