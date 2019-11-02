Bakan Pekcan 2019 ‘Ekim Ayı İhracat’ rakamlarını açıkladı

Bakan Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Denizli’de gerçekleştirilen ‘Ekim Ayı İhracat Rakamları’nın açıklandığı basın toplantısına katıldı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinden gerçekleştirilen toplantı Pamukkale ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, Denizli’nin Türkiye ihracatı ve ticaretine olan katkılarını anlatarak, “Bu sene ilk defa 3 milyar dolar seviyesini aşarak en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girdi. Denizli 173 ülkeye ihracat yapıyor bu çeşitlilik Denizli’nin potansiyelinin büyüklüğünü gösteriyor. 3 milyar dolar buna göre Denizli’nin potansiyelinin altında” dedi.

“Eylül ayına göre 1 milyar 106 milyon dolar daha üstünde bir ihracat rakamı”

İhracatın belli bir dinamizmle sürdüğünü ve Türkiye ekonomisinin büyümesinde itici güçlerinden biri olmaya devam ettiğini belirten Bakan Pekcan, “Üretim ve ihracata dayılı büyümeyi el birliği ile sürdüreceğiz. Ekim ayı ihracat rakamlarımız 16 milyon 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene ekim ayında ihracat rakamımız 16 milyar 590 milyon dolar, burada sanki 250 milyon dolar geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam. Ben bütün ihracatçı firmalarımız teşekkür ediyorum. Hatta Eylül ayında yakaladığımız 15 milyar 220 milyon dolarlık ihracat rakamımıza göre de 1 milyar 106 milyon dolar daha üstünde bulunmaktadır” diye konuştu.