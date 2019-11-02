Ayşenur Arslan'dan olay Barış Pınarı Harekatı yorumu

Gazeteci Ayşenur Arslan, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında çok tartışılacak açıklamalara imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'nin ortak aklı ile hareket etmemekle suçlayan Arslan, ülkenin kişisel çıkarlarla yönetildiği savunarak tepkileri üzerine çekti.

Barış Pınarı'na İhvan politikası iftirası

Arslan, "Bakın belediye harekatını alın şablonu Suriye harekatına koyun bir farkını göremeyeceksiniz. Orada da İhvan politikası ile bir şeyler yapıldı." dedi.