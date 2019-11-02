MEDYA

Aşk Ağlatır 9. bölüm 2. fragmanı

Aşk Ağlatır dizisi 9. yeni bölümüyle 3 Kasım 2019 Pazar akşamı Show TV'de olacak. Aşk Ağlatır'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Aşk Ağlatır 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde neler olacak? Aşk Ağlatır 3 Kasım 2019 Pazar akşamı Show TV'de...

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun 'Love That Makes You Cry' dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

Dizide, taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Büyük bir oyunu bozduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti mensuplarına uyarı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Büyük bir oyunu bozduk
İstanbul Avcılar'da iş adamına silahlı saldırı
Instagram beğeni sayısının ardından takip sekmesini de kaldırdı
Kütahya'da halk otobüsünde üniversiteliye taciz
Konya'da sokağa terk edilmiş iki bebek ile bir çocuk bulundu
Galatasaraylı Türk futbolcuların cuma namazı görüntüsü sosyal medyayı salladı
İstanbul Sarıyer’de polisten kaçan şüpheli Ümraniye’de yakalandı
Gökçe Bahadır makyajsız haliyle büyüledi! Sezen Aksu ile yeni projesine hazırlanıyor