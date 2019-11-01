İstanbul Avcılar'da iş adamına silahlı saldırı

İSTANBUL Avcılar D-100 bağlantı kara yolundan Petrol Ofisi Caddesi'ne girerek Ambarlı yönüne giden 34 TV 3313 plakalı lüks cipi ile gelen Turgay Çolakoğlu'nu takip eden bir motosikletli kişi tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı.

Saldırganı fark eden tekstilci olduğu belirtilen iş adamı gaza basarak uzaklaşmak istedi.

Bariyerleri açık olan özel bir üniversitenin kampüsüne giren iş adamı kırılan araç camlarından hafif yaralandı.

Yaralı iş adamı çağrılan 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

En az 6 el ateş açan saldırgan kaçtı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak saldırıya ilişkin çalışma başlattı.