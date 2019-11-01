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İstanbul Sarıyer’de polisten kaçan şüpheli Ümraniye’de yakalandı

İSTANBUL Sarıyer'de de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçınca polisi alarma geçiren minibüs sürücüsü, yaşanan uzun süreli kovalamacanın ardından Ümraniye'de yakalandı. Yakalanacağını anlayınca minibüsü sokak üzerinde bırakarak, yaya olarak kaçıp saklandığı evde yakalanan şüphelinin hırsızlık ve çocuk dilendirmekten sabıkalı olduğu öğrenildi.

İSTANBUL  Sarıyer Çocuk Büro Amirliği ekipleri, yolda seyir halinde olan 41 TL 581 plakalı minibüs sürücüsünü şüpheli bularak 'dur' ihtarından bulundu. Şüpheli, durmayarak minibüsüyle kaçmaya başladı.

Polisin uyarılarına rağmen kaçmayı sürdüren şüpheli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçti.

Telsizden anons edilmesiyle polis alarma geçti. Çevredeki birçok polis ekibi şüpheli minibüsün peşine takıldı.

Şile yolunda süren kovalamaca Ümraniye'de sürdü. Şüpheli, ara sokaklarda izini kaybettirmek için çaba harcadı.

Ekiplerden kaçamayacağını anlayan şüpheli, minibüsü Ferdi Sokak üzerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Polis şüphelinin sokak üzerinde bir eve girdiğini belirledi.

Sarıyer ekipleri ve Ümraniye Asayiş Büro ekipleri, etrafını çevirdikleri evde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.

Ekipler, minibüste inceleme yaptı. Şüpheli Erdal. S.'nin, hırsızlık ve çocuk dilenci çalıştırmaktan poliste suç kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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