18 Suriye Rejim askerinin Rusya’ya iade edildiği görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 Rejim unsurunun, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildiğini görüntüler yayınlandı.
Türk askeri, Suriye'nin kuzeyinde Resulayn'da arama-tarama faaliyetleri yaparken 18 Suriye Rejimi askerini ele geçirmişti.
Bu askerler, Rusya'ya teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin; "29 Ekim tarihinde Resulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." açıklamasını yaptı. Esad'ın 18 askerinin, Rusya'ya teslim edildiği görüntüler yayınlandı.