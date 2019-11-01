18 Suriye Rejim askerinin Rusya’ya iade edildiği görüntüler

Türk askeri, Suriye'nin kuzeyinde Resulayn'da arama-tarama faaliyetleri yaparken 18 Suriye Rejimi askerini ele geçirmişti.

Bu askerler, Rusya'ya teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin; "29 Ekim tarihinde Resulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." açıklamasını yaptı. Esad'ın 18 askerinin, Rusya'ya teslim edildiği görüntüler yayınlandı.