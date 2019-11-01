Doğalgaz tasarrufunun püf noktaları ne? İBB video ile anlattı

Vatandaşların en ekonomik şekilde nasıl ısınacağı sorusuna cevap arayan İBB, bir video da paylaştı.

Videoda İGDAŞ'da çalışan makine mühendisi Sabri Doğan, doğalgaz kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerin altını çizdi.

Doğan’ın aktardığına göre mobilya ve perdelerin radyatörleri kapatmaması, oda sıcaklığının sabit kalması gibi durumlar tasarrufun yolunu açıyor