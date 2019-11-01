56 yaşındaki Yonca Evcimik'ten bikinili dans!

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Yaşına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Evcimik, son olarak Instagram hesabından bikinisiyle dans ettiği anların videosunu paylaştı.

Ezhel'in yeni şarkısında kendinden geçti

Bodrum'daki güzel havanın tadını çıkaran şarkıcı, denize girerek güneşlenmeye devam ediyor. Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Evcimik, sosyal medya hesabından ünlü rapçi Ezhel ve Murda'nın yeni çıkardığı Aya şarkısı ile dans ettiği videosunu yayınladı. "Bende yaz bitmez. Bodrum'dan sevgiler" diyen Evcimik, gelecek olumsuz eleştirilere karşı ters ışıkta video çektirerek vücut hatlarının görünmesini engelledi. Evcimik'in bikinili dans videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken aynı zamanda hızla paylaşılmaya başladı.