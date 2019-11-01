Makyajla kadının değişimi videosu sosyal medyanın gündeminde

Hepimiz biliyoruz ki makyaj bir kişinin görünüşüne göre büyük bir fark yaratabilir. Kimimiz iddialı makyajları severiz kimimiz ise doğal görünüm yaratan küçük dokunuşlardan hoşlanır. Ancak bazı insanlar için makyaj malzemeleri ve fırçaları sihirli değnek etkisi yaratabilir.

İşte bu kadın makyaj bittiğinde estetik operasyon geçirmişcesine farklı bir yüze kavuştu. Sosyal medyada yayınlanan bu video kısa sürede viral oldu.