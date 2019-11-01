War of the Worlds'de kavga eden Turabi Çamkıran yarışmadan apar topar ayrıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'daki başarısıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl şampiyon olduğu "War of the Worlds" yarışmasına yeniden katıldı. Çamkıran, War of the Worlds adıyla Amerika'da oldukça ünlenen yarışmada oyun esnasında bir yarışmacıyla kavga etti.

Başarısı ve hırsıyla her daim adından söz ettiren Turabi, oyun esnasından bir yarışmacı kendisine tepki gösterince sinirlerine hakim olamadı. Güvenlik görevlilerinin zor sakinleştirdiği Çamkıran, yarışmadan çekilme kararı aldı.

Yaşanan kavga sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Çamkıran "Onurum 1.000.000$'dan daha önemli. Eve kendi isteğimle dönüyorum. (Diskalifiye diye bir şey yok!) Çünkü bu kavgadan sonra yarışma evine dönersem, etrafta korumaların olmadığı zaman o tavuğun bütün kemiklerini kırarım." dedi.

Survivor'dan sonra ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge katılan Turabi, burada da şampiyon olmuştu. Başarısıyla yarışmaya damga vuran Turabi, yaklaşık 5 milyon TL'lik ödülün de kazanmıştı.