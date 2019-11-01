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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Bornova'dan Konak istikametine giden Erken V. idaresindeki 35 T 5147 plakalı taksi, Mürselpaşa Bulvarı'nda yolcu bırakmak için duran sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen taksiye çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada Yusuf B. idaresindeki 35 HB 0818 plakalı otomobil, Erkan V.'nin kullandığı taksiye çarptı. Ardından arkadan gelen 35 T 6614 plakalı taksi, 16 CVM 93 plakalı otomobil, 35 S 95572 plakalı servis minibüsü ve 35 T 5494 plakalı taksi de zincirleme olarak kazaya karıştı.

Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı.

Polis ekipleri, kazaya neden olduğu ileri sürülen taksiyi ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

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