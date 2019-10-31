YEREL

İzmir Karşıyaka'da bir kişi yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7448/18 Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana gelen olayda; iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, apartman sakinleri tarafından beslenen yavru kediye birçok kez tekme attı.

Tekmelerden kurtulan kedi, apartmanın bahçesindeki bir ağacın arkasına saklanırken; saldırgan, yavru kediyi saklandığı yerde yine tekmeleyerek öldürdü.

O anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde, saldırganın binanın dışında kediyi tekmeledikten sonra kedinin bir ağacın arkasına saklandığı görülüyor.

Kedinin sakladığı alana giden saldırganın, etrafı kontrol ettikten sonra kediyi yine tekmeleyerek öldürdüğü de kamera görüntülerinde yer alıyor.

Kediyi öldürdükten sonra biriyle konuşan saldırgan, olay yerinden ayrılıyor.

Kediyi besleyen çevre sakinlerinin şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Mücadelemiz sadece teröristlerledir
Şule Çet davasında biyolojik lekeler sanıklara ait çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti
Almanya'daki DİTİB Genel Merkezi'ne asılsız bomba ihbarı
Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (31 Ekim 2019)
Obez kedi spor yapmaktan kaçmak için bulduğu yolla viral oldu
Mevlid Kandilinde neler yapılır 2019 mevlit kandili faziletleri nedir?
Ekrem İmamoğlu'dan Boğaz'ın yetkilerinin devredilmesine ilişkin açıklama
Yeliz Yeşilmen İstanbul'da ilk kez metroya bindiği anları paylaştı
Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu
Kayseri'de 4 yaşındaki çocuk yediği nardan fenalaştı hayatını kaybetti
WhatsApp son görülme gerçeği ortaya çıktı işin aslı bakın neymiş