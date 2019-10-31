POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'dan Boğaz'ın yetkilerinin devredilmesine ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin yaptığı açıklamada "hukuki yollara başvuracağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı’yla ilgili planlama, izin ve denetim yetkilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulacak kurullara devredilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Ben, Sayın Cumhurbaşkanının önüne bunları koyanların, 31 Mart'ta seçimi iptal ettirenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum" dedi.

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