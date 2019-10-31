Kayseri'de 4 yaşındaki çocuk yediği nardan fenalaştı hayatını kaybetti

İlçede Kavak mahallesinde oturan Çakır ailesi, dün akşam yemeğinde makarna yedi. Yemeğin ardından nar yiyen ailede Mustafa (65) eşi Saliha (59), oğulları Osman (24), Üzeyir (34) onun eşi Keser (42) ve çocukları Saliha Çakır, bir süre sonra rahatsızlandı. 6 kişilik aile, komşularının yardımıyla karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı. Küçük Saliha, durumu kötüye gidince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda iki kez kalbi duran küçük Saliha, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer üyeleri, hastanede tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.