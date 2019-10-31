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Süper polis kaçan aracın kaputuna atlayıp 2 kilometre yol gitti

MUĞLA'da 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün araç kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden polis memuru Muzaffer Ertürk, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Ehliyetine 3'üncü kez el konulan alkollü sürücü Karataş, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne dün saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesi Mustafa Muğlalı Caddesi'nde seyir halindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgedeki polis ekipleri telsiz anonsları ile aracın plakası ve yönü verilerek uyarıldı. Harekete geçen polis ekipleri, Ünal Karataş yönetimindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari aracı cadde üzerinde durdurmak istedi. Ancak Ünal Karataş, 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Araç kaputunda yaklaşık 2 kilometre yol gitti

Bunun üzerine trafik polisi Muzaffer Ertürk, ön kaputa atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ancak Karataş, buna rağmen durmayıp, aracının ön kaputundaki polis memuru Ertürk ile ters yöne girip, kaçmaya devam etti. Karataş, aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

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