Bakan Akar'dan Metin Şentürk'e "Hiç bizi görmüyorsun he, hep başkalarının yanındasın"

Şarkıcı Metin Şentürk, dün akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda yaşadığı bir diyaloğu paylaştı.

Buna göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şentürk ile arasında geçen neşeli sohbet sırasında "Hiç bizi görmüyorsun he, hep başkalarının yanındasın" ifadesini kullandı.