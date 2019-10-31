NBA'de Karl Anthony Towns ve Joel Embiid kavga etti

NBA'de Philadelphia'nın Minnesota'yı 117-95 mağlup ettiği maça Philadelphia'nın All-Star yıldızı Joel Embiid ile Minnesota'lı Karl-Anthony Towns arasında çıkan şiddetli kavga damga vurdu.

Birbirlerine girdiler: Philadelphia'nın All-Star yıldızı Joel Embiid ile Minnesota'lı Karl-Anthony Towns arasında çok şiddetli bir kavga yaşandı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Embiid'in rakibini yere serdiği görüntüler kavganın en dikkat çeken anlarındandı.