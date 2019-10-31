NBA'de Karl Anthony Towns ve Joel Embiid kavga etti
NBA'de Philadelphia 76ers ve Minnesota Timberwolves karşılaşmasında bir anda kavga etmeye başlayan Joel Embiid ve Karl Antony Towns'ı, diğer oyuncular ve görevliler zorlukla ayırabildi.
NBA'de Philadelphia'nın Minnesota'yı 117-95 mağlup ettiği maça Philadelphia'nın All-Star yıldızı Joel Embiid ile Minnesota'lı Karl-Anthony Towns arasında çıkan şiddetli kavga damga vurdu.
Birbirlerine girdiler: Philadelphia'nın All-Star yıldızı Joel Embiid ile Minnesota'lı Karl-Anthony Towns arasında çok şiddetli bir kavga yaşandı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Embiid'in rakibini yere serdiği görüntüler kavganın en dikkat çeken anlarındandı.