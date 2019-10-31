DÜNYA

Afrin'de intihar saldırısı! 9 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı

Afrin ilçe merkezindeki bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı

Afrin'de sabah 07.00 sularında meydana gelen terör saldırısında, ilçenin sebze haline bırakılan bomba yüklü soğuk hava depolu kamyonet patlatıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre halde çalışan 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil de yaralandı. Bazılarının durumu ağır olan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralananlar arasında 2 de çocuğun olduğu öğrenildi.

Saldırı nedeniyle sebze halinde yangınlar da meydana geldi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçe merkezinde, teröristler zaman zaman bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alıyor.

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