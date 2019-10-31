MAGAZİN

Meltem Miraloğlu video görüntüleri herkesi kuşkulandırdı

Kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, Instagram hesabından hüzünlü anlarının videosunu paylaştı. Miraloğlu'nun videosunu görenler ise "Sanki beni kurtarın der gibi bakıyorsun" diyerek endişelerini dile getirdi.

Yıllar önce rol aldığı Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolünü oynayan oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlendi. Evliliğiyle günlerce konuşulan Miraloğlu, bu sefer de paylaştığı hüzünlü videosuyla konuşulmaya başlandı.

Kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlendi

Hayali olan Amerika'ya yerleşen 32 yaşındaki Miraloğlu, kendisini evlat edinen 80 yaşındaki Patrick isimli adamla nikah masasına oturdu. Evliliği için "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk" diyen oyuncunun son paylaştığı videosundaki mutsuz halleri takipçilerini endişelendirdi.

Yüzündeki endişe takipçilerini korkuttu

Evliliğinde mutsuz olduğu, sadece zengin olmak istediği için evlendiği söylenen oyuncu, dün şarkı dinlerken bir video çekti. Oyuncunun mutsuzken bir anda gülmesi ve yüzündeki endişe takipçilerini korkuttu. Miraloğlu'nun videosunun altına "Çok hüzünlü duruyorsun." ve "Niye bu kadar mutsuzsun?" diye bir sürü yorum yağdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Hulusi Akar sınırdan uyardı! Her an her şey olabilir
TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı! Yüzde 6.6 artış var
Serdar Ali Çelikler: Obradoviç'in hesap vermesi lazım
Sedat Peker uyardı Azerbaycan gezici vandallara teslim olmayacak
Erdoğan izin vermedi İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmayacak
Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'den Avrupa İmar Bankası açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İçerisinde çocukların da bulunduğu eve silahlı saldırı
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nin ambulansı böyle çalındı
Chloe yeni sevgilisi kimdir Yiğit Marcus Aral kaç yaşında ne iş yapıyor?
Öz çekim için sarı kart gösterdi
Pakistan'da trende yangın: 62 ölü
Yiğit Marcus Aral kimdir kaç yaşında Chloe Loughnan'ın sevgilisi mi?
ABD'den "Barış Pınarı Harekatı'nın Bağdadi saldırısını geciktirdiği" iddialarına yalanlama
Ali Kemal Sarı kimdir kaç yaşında şarkıcı Hatice'nin yeni sevgilisi