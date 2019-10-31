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Malatya'da ailesini silahla rehin alan şahsı emniyet müdürü ikna etti

Malatya'da ailesini av tüfeği ve bıçakla rehin alan şahsı olay yerine gelen Emniyet Müdürü ikna etti.

Olay, 00.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan D.C.I. henüz bilenmeyen bir sebepten dolayı eşi,annesi ve aralarında 2 çocuğunda bulunduğu 5 kişiyi av tüfeği ve bıçakla rehin aldı.Annesinin son anda evden kaçarak polis ekiplerine ihbarda bulunduğu olayda zaman zaman rehin aldığı kişilere şiddet uygulayan D.C.I.'yı ikna etmek için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Belli aralıklarla evin balkonuna çıkarak polis ekiplerine tehditler savuran D.C.I. ekiplere zor anlar yaşattı. Bu sırada olayın yaşandığı cadde trafiğe kapatılırken, özel harekat polisleri,112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi.

Polis ekiplerinin ikna çabası sonuç vermeyince olay yerine Malatya il Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren geldi.Şahıs, Emniyet Müdürü Dağdeviren'in yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonrasında polise teslim oldu.Şahsın evinde yapılan aramada bir av tüfeği ile bir bıçak ele geçirildi.
Yaralananın olmadığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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