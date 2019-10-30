POLİTİKA

Sosyal medya Çavuşoğlu'nun tepkisini konuşuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cenevre'de yabancı basının sorularını cevapladıktan sonra merdivenleri çıkarken, "Teröristlere yer yok" ifadesini kullandığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de yabancı basının sorularını cevapladı.

Bir basın mensubunun, "Ateşkesin uzatılmasını da görüşecek misiniz?" sorusu üzerine açıklamalarda bulunarak toplantıya katılmak üzere ortamdan ayrılan Çavuşoğlu'nun merdivenleri çıkarken, "Teröristlere yer yok" ifadesini kullandığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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