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Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye

RUS askeri polisleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Türkiye; Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için Rusya ile anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda terör örgütü YPG'nin, Türkiye sınırından 30 kilometre çekilmesine karar verildi.

Kamışlı ise bu anlaşmanın dışında tutuldu.

Binden fazla petrol kuyusu var

Bunun nedeni olarak ise Kamışlı'daki petrol kuyuları olarak gösteriliyor.

Öyle ki; ilçede binden fazla petrol kuyusu var ve günde 350 bin varillik üretim yapılıyordu.

Suriye'nin Kamışlı ilçesi Tirbesipiye yakınlarındaki petrol kuyularının yanında Rus askerleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı görüldü.

Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.

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