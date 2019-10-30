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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askerini selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır" diye konuşarak Avrupa'ya sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türk sporcuların asker selamı vermesini hazmedemeyen Avrupa'ya tepki gösterdi.

''Sadece Avrupa'da yaşayan 5 milyonun üzerindeki vatandaşımız birlik ve beraberlik içinde hareket ederek gücünü ortaya koyduğunda kendine çeki düzen vermeyecek hiçbir ülke yoktur.'' diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

''Sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır''

'Bunlar Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askerini selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Bir kız tekvandocumuz asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. Tablo bu. Onun için biz durmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Selamımıza da ara vermeyeceğiz.''

Asker selamını çaktı salonda alkış tufanı koptu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerle Avrupa'ya yüklenirken asker selamı vermeyi ihmal etmedi. Erdoğan'ın asker selamı vermesinin ardından salonda alkış tufanı koptu.

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