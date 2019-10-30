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Kırmızı Çizgi Fitbol son bölümü! Fatih Terim Falcao'dan kurtulmak istiyor!

Candaş Tolga Işık, Serdar Ali Çelikler ve Mehmet Ayan'ın İnternethaber stüdyolarında sunduğu Kırmızı Çizgi Fitbol bu hafta yine dolu dolu...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i sert bir dille eleştiren Çelikler, şu ifadeleri kullandı; ''Galatasaray'ın bir yıl sonra gelinen kadroda birçok adam değişti. Bir yıl önceki kadrodan derbide 3 adam vardı. Terim zamanında Gomis'i gönderdi. 6milyon euroya sattı. Ömer Bayram transfer edildi. Sezona başladılar. Geçen senenin devre arasında Marcao, Luyindama, Diagne, Mitroğlu ve Emre Taşdemir alındı. Yani 5 takviye yapıldı. Bu sene bitti Fernando giti. Belhanda ve Feghouli de gidecek. Donk, Nagatomo gidiyor. Muslera hariç hiçbiri kalmayacak. 2 yılda bu kadar değişim olmaz. 14.8 milyon euroaya Diagne'yi aldın. 3+5 milyon euroya Luyindama'yı aldı. Marcao'ya 4 milyon euro verdin. Seri, Nzonzi, Lemina ve Andone gidecek. Zaten Falcao'dan kurtulmak istiyorsun. O zaman bir kadro daha yapacaksın. Buna can dayanmaz. Mustafa Cengiz sana 19 adam almış. 2 türlü kadro kuramazsın. Hangi oyuncunu kime satacaksın. İkincisi ise Finansal Fair Play var abi. Kimi satıp kimi alacaksın. Luyindama'yı satsan stoper lazım yine. Emre Akbaba'ya 4 milyon euro verdin. -4'le başladın. Açığı kapatmak için Gomis'i 6 milyon euroya sattın. 14.8 milyon euroya Diagne'yi aldın.

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