Kırmızı Çizgi Fitbol son bölümü! Fatih Terim Falcao'dan kurtulmak istiyor!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i sert bir dille eleştiren Çelikler, şu ifadeleri kullandı; ''Galatasaray'ın bir yıl sonra gelinen kadroda birçok adam değişti. Bir yıl önceki kadrodan derbide 3 adam vardı. Terim zamanında Gomis'i gönderdi. 6milyon euroya sattı. Ömer Bayram transfer edildi. Sezona başladılar. Geçen senenin devre arasında Marcao, Luyindama, Diagne, Mitroğlu ve Emre Taşdemir alındı. Yani 5 takviye yapıldı. Bu sene bitti Fernando giti. Belhanda ve Feghouli de gidecek. Donk, Nagatomo gidiyor. Muslera hariç hiçbiri kalmayacak. 2 yılda bu kadar değişim olmaz. 14.8 milyon euroaya Diagne'yi aldın. 3+5 milyon euroya Luyindama'yı aldı. Marcao'ya 4 milyon euro verdin. Seri, Nzonzi, Lemina ve Andone gidecek. Zaten Falcao'dan kurtulmak istiyorsun. O zaman bir kadro daha yapacaksın. Buna can dayanmaz. Mustafa Cengiz sana 19 adam almış. 2 türlü kadro kuramazsın. Hangi oyuncunu kime satacaksın. İkincisi ise Finansal Fair Play var abi. Kimi satıp kimi alacaksın. Luyindama'yı satsan stoper lazım yine. Emre Akbaba'ya 4 milyon euro verdin. -4'le başladın. Açığı kapatmak için Gomis'i 6 milyon euroya sattın. 14.8 milyon euroya Diagne'yi aldın.