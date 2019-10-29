YEREL

Ağrı Diyadin'in yüksek kesimleri beyaza büründü

AĞRI'da Tendürek Dağı'nın eteklerinde bulunan Diyadin ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının düştüğü Ağrı'da 3 bin 584 metre yükseklikteki Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, kar yağışıyla beyaza büründü.

Bölgede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Karın erken yağdığını söyleyen köylülerden Seyit Öztürk, "29 Ekim'de kar yağması bizi şaşırttı. Bu yıl bölgeye kar erken düştü. Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ'lı isim Muhacir'miş
MSB: Rejim unsuru 18 kişi sağ olarak ele geçirildi
Miçotakis: Türkiye sürekli tehdit ediyor
Bakan Akar: Ortak devriye önümüzdeki günlerde başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim resepsiyonunda 4 ayrı yere canlı bağlantı yaptı
Rusya'dan Bağdadi açıklaması: Teyit yok
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kars'ın Doğruyol köyünde Cumhuriyet coşkusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim resepsiyonunda 4 ayrı yere canlı bağlantı yaptı
Trump: Bağdadi'nin 1 numaralı halefi de öldürüldü
Kayseri'de TIR ile çarpışan otomobil ikiye bölündü
İstanbul Esenyurt'ta internet kafeye silahlı saldırı 5 yaralı
Akın Akınözü'den samimi itiraf! Hercai dizisinde Ebru Şahin'le beraber rol alıyor
60 saniyede bugün (29 Ekim 2019)
Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'na övgüler yağdıran Şevval Sam'ın paylaşımı olay