Ağrı Diyadin'in yüksek kesimleri beyaza büründü
AĞRI'da Tendürek Dağı'nın eteklerinde bulunan Diyadin ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Hava sıcaklığının düştüğü Ağrı'da 3 bin 584 metre yükseklikteki Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, kar yağışıyla beyaza büründü.
Bölgede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Karın erken yağdığını söyleyen köylülerden Seyit Öztürk, "29 Ekim'de kar yağması bizi şaşırttı. Bu yıl bölgeye kar erken düştü. Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi.