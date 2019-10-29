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Mehmet Ayan'dan Fatih Terim'e uyarı

Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, Galatasaray taraftarını ikiye bölmeye çalıştığını iddia ettiği Fatih Terim için ''Galatasaray taraftarı ve Galatasaray seyircisi olarak Galatasaray'ı istirham ediyorum bölme'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, Galatasaray'ın kötü performansını değerlendirirken ortaya konulan kötü futbolun teknik direktör Fatih Terim'den kaynaklandığını ifade etti ve deneyimli hocayı bir konuda uyardı.

''Fatih Terim'in yüz ifadesini her maçın içinde her yedek kulübesi önünde anlıyorsunuz zaten.'' diyen Ayan, şu ifadeleri kullandı;

''Hep hazırla oynamak ister''

''Falcao dışında bütün transferler ve mühendisiszlik hocaya yazar. Eleştirilerimin tek merkezi hocadır. Hoca bu kadroyu yaparken bu kadar hımbıl adamla oynamayı nasıl tahayyül etti. Velev ki Onyekuru'yu alamıyorsun. Bana Onyekurucuklar al. Yani başka oyuncular al. Hocam sağolsun hep hazırı ister. Hep hazırla oynamak ister.

''Galatasaray'ı ikiye bölme''

Ne kadar sevdiğimi buradaki herkes çok iyi biliyor. Aman hocam sakın! Galatasaray taraftarı bundan yaklaşık 80 sene önce 'ateş' ve 'güneş' olarak ikiye ayrıldı. Galatasaray taraftarı ve Galatasaray seyircisi olarak Galatasaray'ı istirham ediyorum bölme. Galatasaray taraftarı ve Galatasaray seyircisi diye bir şey yoktur. Bunu da herhalde hocam daha iyi bilir.'' dedi.

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