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Kırmızı Çizgi Fitbol programı yorumcusu Serdar Ali Çelikler "Obradoviç'in hesap vermesi lazım"

Kırmızı Çizgi Fitbol programı yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Beko'nun antrenörü Obradoviç'in hesap vermesi gerektiğini ifade ederken bomba iddialarda bulundu.

Serdar Ali Çelikler, Kırmızı Çizgi Fitbol programında Fenerbahçe gündemini değerlendirirken Ali Koç'a çağrıda bulundu.

''Kara bir haftaydı''

''Bu hafta Fenerbahçe acısından futbol takımı hariç kara bir haftaydı.'' diyen Çelikler, ''Galatasaray takımı erkek voleybolda kadın voleybolda erkek basketbolunda Fenerbahçe takımlarını yendi. Erkek voleybolunda 3 misli, kadın voleybolunda 4 misli, erkek basketbolunda 6 misli farklı bütçeye rağmen Fenerbahçe üç branşta aynı hafta içinde Galatasaray'a tam üç derbi kaybetti. Normal şartlar altında bir yönetimin sarsılması gerekir. Futbol takımının 5 gol atması bu haftanın tek pansumanı oldu.'' ifadelerini kullandı.

''Hepsi tek tek sorguya çekilmeli''

Ali Koç'a çağrıda bulunan Serdar Ali Çelikler, ''Fenerbahçe'nin amatör branşlarıyla ilgilenen bütün yöneticileri... Suşici hanımlar felan var orada. Purocu beylerin hepsi tek tek sorguya çekilmeli. Çünkü istatiski sporlarda bu kadar fark olmaz. Galatasaray'a karşı üç branşta yenilemezsin.'' dedi.

''Obradoviç'in hesap vermesi lazım''

Fenerbahçe Beko antrenörü Obradoviç'i yerden yere vuran Çelikler, ''Galatasaray'dan 20 sayı fark yiyeceksen Obradoviç olmana gerek yok. Ben de çıksam ben de 20 sayı yerim. Ben hiç olmazsa bedavaya çalışırım. Obradoviç'in hesap vermesi lazım. Duyduğum şeyler iyi değil. Sözleşme istiyor yapılmadığı için filan falan... Rahatsız edici şeyler. Bilerek yapıyorsun o zaman. Doğruysa vahim. Doğru olduğuna inanmıyorum. Değilse daha da vahim. O zaman bitmişsin sen hoca olarak. Obradoviç'in ciddi bir şekilde tartışılmazı lazım.'' şeklinde konuştu.

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