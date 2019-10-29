İsmail Küçükkaya'nın sorusu kadın muhabir Öznur Aslan ağlattı

Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki son gelişmeleri takip eden FOX Haber ekibinden muhabir Öznur Aslan ve kameraman Ferhan Güler bu sabah İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında sınır hattındaki son durumu aktardı.

"Sınırda Cumhuriyet Bayramı'nın nasıl geçti?"

Sözlerini bitiren Aslan'dan sonra askerlere selam söyleyen Küçükkaya, sınırda Cumhuriyet Bayramı'nın nasıl geçtiğini ve muhabir Öznur Aslan'ın çocukluğundaki Cumhuriyet Bayramlarını sordu.

"Hassas olduğum konulardan birisi"

Soru karşısında çok duygulanan Öznur Aslan, gözyaşları içinde canlı yayına devam etti. Aslan, şöyle konuştu: Burada olmak biraz daha insana vatanın memleketinin kıymetini hissettiriyor. Çünkü şu kadar yakınımızdaki Suriye'de yaşanan olaylar ve bizim kıtalar ötesinden, binlerce kilometreden gelen devletlere karşı mücadelemiz var. İşte burada askerlerimizle polislerimizle beraber oldukça, onların fedakarlıklarını gördükçe duygulanıyorum. Hassas olduğum konulardan birisi.