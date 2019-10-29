Şevval Sam'ın Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Hem sesi hem de oyunculuğuyla milyonlarca seveni bulunan Şevval Sam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen kutlamaya katıldı. Sahneye çıkıp şarkı söyleyen Sam, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile pozunu paylaştı.

Bu pozu paylaşan Sam, çifti öve öve bitiremedi. Sam, fotoğrafın altına, "Bu sene 29 Ekim coşkusu bambaşka!Türkiye’nin aydınlık yüzü sayın Ekrem İmamoğlu ve gerçek bir Cumhuriyet Kadını güzeller güzeli eşi Dilek İmamoğlu ile Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet" notunu ekledi.